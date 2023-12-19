台指期19日早盤拉回整理，指數低點來到17,536點，失守17,600點整數關卡，盤中暫報17,551點，下跌105點，成交口數約3.1萬口。
美聯準會克利夫蘭分行總裁 Loretta Mester 表示市場對於明年降息的預期可能稍微過於激進，聯準會現階 段最該思考的不是降息，而是利率需要維持多久；芝加哥分行總裁 Austan Goolsbee 表示官員談話對上週 FOMC 會議的描述並無矛盾，聯準會官員本來就不會針對未來的政策進行過多臆測性的討論，通膨已有明 顯的改善，若有外部的經濟衝擊，聯準會將做好調整政策的準備；舊金山分行總裁 Mary Daly 表示明年可 能需要降息以避免政策過度緊縮，降息幅度將隨通膨改善情況而有所增減。
第一金投顧指出，目前台股多頭趨勢仍然沒有改變，在大盤首次跌破10日線以前，指數不預設高點，目前是健康的多頭輪漲格局。資金輪動快速，而隨著逼近年底，外資將開始休息，台股量能將緩步下降，台股醞釀回檔修正壓力，我們不建議追高，績優股可以等待回檔再布局。
而紅海區域的繞到好望角的事件，短線將造成貨櫃族群往上反攻，此為政治及戰爭事件，短期間內較難以解決，因此航運、貨櫃族群短線仍有高點可以期待，只是這也是短線的事件，因此目前籌碼皆是短線的籌碼，要隨時注意中東地區是否有談判結果出現。
關注其他期貨商品交易情況，富櫃200期貨下跌131點，報價9,128點；臺灣生技期貨指數來到4,082點，下跌27點；半導體30期貨報價4,941點，下跌60點；國外指數部分，東證期貨下跌10.5點，來到2,305點；美國道瓊期貨下跌73點，指數暫報37,639點；美國那斯達克100期貨上漲68點，盤中報價16,920點；美國費城半導體期貨下跌25點，來到4,151.5點。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：