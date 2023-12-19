台指期19日早盤拉回整理，指數低點來到17,536點，失守17,600點整數關卡，盤中暫報17,551點，下跌105點，成交口數約3.1萬口。

美聯準會克利夫蘭分行總裁 Loretta Mester 表示市場對於明年降息的預期可能稍微過於激進，聯準會現階 段最該思考的不是降息，而是利率需要維持多久；芝加哥分行總裁 Austan Goolsbee 表示官員談話對上週 FOMC 會議的描述並無矛盾，聯準會官員本來就不會針對未來的政策進行過多臆測性的討論，通膨已有明 顯的改善，若有外部的經濟衝擊，聯準會將做好調整政策的準備；舊金山分行總裁 Mary Daly 表示明年可 能需要降息以避免政策過度緊縮，降息幅度將隨通膨改善情況而有所增減。

第一金投顧指出，目前台股多頭趨勢仍然沒有改變，在大盤首次跌破10日線以前，指數不預設高點，目前是健康的多頭輪漲格局。資金輪動快速，而隨著逼近年底，外資將開始休息，台股量能將緩步下降，台股醞釀回檔修正壓力，我們不建議追高，績優股可以等待回檔再布局。

而紅海區域的繞到好望角的事件，短線將造成貨櫃族群往上反攻，此為政治及戰爭事件，短期間內較難以解決，因此航運、貨櫃族群短線仍有高點可以期待，只是這也是短線的事件，因此目前籌碼皆是短線的籌碼，要隨時注意中東地區是否有談判結果出現。

關注其他期貨商品交易情況，富櫃200期貨下跌131點，報價9,128點；臺灣生技期貨指數來到4,082點，下跌27點；半導體30期貨報價4,941點，下跌60點；國外指數部分，東證期貨下跌10.5點，來到2,305點；美國道瓊期貨下跌73點，指數暫報37,639點；美國那斯達克100期貨上漲68點，盤中報價16,920點；美國費城半導體期貨下跌25點，來到4,151.5點。