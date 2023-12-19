【時報記者王逸芯台北報導】RISC-V矽智財(IP)供應商晶心科(6533)宣布，RISC-V處理器IP獲得軟體開發工具商TASKING系統級驗證和偵錯調試工具支援，並由MachineWare提供對應的虛擬模擬器。這項合作為SoC設計團隊提供了車規級RISC-V IP以及開發韌體和MCAL(微控制器抽象層)早期所需的合適工具。

TASKING在全球汽車行業服務至今已超過30年，提供經過功能安全和網路安全認證的軟體開發工具。此次合作發布的工具集具備了多種功能，包含多核心、多硬體線程、安全驗證、偵錯調試、效能調校、時序和覆蓋率分析。這套工具集能夠與晶心科RISC-V開發板和MachineWare高性能虛擬原型解決方案搭配使用。此外，創新的TASKING iSYSTEM偵錯調試器也將支援晶心科RISC-V處理器與該開發工具集的連接。

晶心科市場處副處長姜新雨表示，晶心科通過ISO 26262認證的RISC-V IP為晶片開發提供了堅實且前所未有的靈活性和效率。我們與TASKING和MachineWare的三方合作，共同賦能車用產業的客戶加速開發並確保功能安全和網路安全保護的成功實現。

晶心科預計在本季推出通過ASIL-B認證、搭載RISC-V P擴充指令集(SIMD/DSP)草稿版本的處理器核心，能在單一指令中高效操作多個資料的處理器– D25F-SE。除此之外，晶心科正致力開發可執行關鍵任務的ASIL-D認證處理器，該系列核心是基於晶心備受歡迎的CPU IP設計而來。此次合作的目標是為功能安全解決方案的開發提供全面性支援，特別是在韌體與MCAL開發方面。這些解決方案也能在後續由他們在汽車供應鏈中的客戶使用。

MachineWare的超高速虛擬原型能輕鬆模擬一套用於軟體分析、驗證開發，以及架構探索的複雜硬體/軟體系統。透過SIM-V，MachineWare提供一款高速的RISC-V模擬器，可整合到完整的系統模擬或虛擬平台中，來模擬整個SoCs或ECUs。

這三家公司共同提供的解決方案允許使用者在虛擬和實體SoCs之間輕鬆切換，無需更改使用者的流程就能採用相同的工具和生成自動化腳本。這使得軟體開發人員能夠在晶片可用前即能開始開發流程，並在早期階段識別和修復潛在的錯誤與安全性問題，進而縮短產品上市時間。