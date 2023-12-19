【時報記者林資傑台北報導】紅海地區航道危機升溫，多家全球貨櫃航運巨擘及國內貨櫃三雄長榮(2603)、陽明(2609)、萬海(2615)紛紛宣布暫停通行、改繞行好望角。由於紅海航道的蘇伊士運河為歐亞線要道，隨著時序進入廠商新年回補庫存期、航程被迫拉長下，短期有望帶動運價提升。

受近期市況需求有撐、運價反彈激勵，航運股今（19）日在台股拉回挫跌近134點之際獨紅，上市類股指數最高上漲1.21％。其中，台驊控股(2636)一度飆漲8.91％、陽明勁揚5.54％、長榮上漲3.89％，萬海上漲2.27％壓回平盤。

投顧法人對航運股後市看法則見分歧。第一家投顧法人指出，停駛紅海區域航線將連帶影響到亞歐線要道的蘇伊士運河通行路線，將直接衝擊歐洲線航程，多數航商恐改繞道路線較遠的好望角，影響航程天數拉長、並增加航行成本，進而推升歐洲線運價。

而美東線方面，巴拿馬運河因乾旱運力下滑塞港，導致航商須改道蘇伊士運河或好望角。儘管巴拿馬運河管理局近日考量乾旱略有改善，宣布將明年1月船舶每日通行量由20艘調升至24艘，短期內塞港情況有望舒緩，惟仍無法緩解紅海危機對遠洋線衝擊。

整體而言，考量非常態事件發生導致航運所需天數拉長，投顧法人認為將有利消化貨櫃海運淡季期間的過剩運力，支撐運價走勢淡季不淡，維持長榮及陽明「買進」投資建議。

第二家投顧法人認為，紅海危機擴大疊加巴拿馬運河乾旱衝擊，歐亞與美東航線繞行好望角，使整體貨運天數增加約10～15天，延噸海哩數增加恐使運力淡季供需吃緊，以歐洲線營收結構占比較大、運力配置較多的航商為首選。

投顧法人認為，長榮和陽明的歐洲線營收占比達30～32％，其中長榮近2年具多艘2.4萬TEU超大型貨櫃輪投放，有望顯著受惠。維持長榮及陽明「買進」評等、目標價分為200元及60元，萬海維持「中立」評等、目標價55元。

第三家投顧法人指出，紅海航道危機升溫使代表貨櫃航運景氣的SCFI指數近期創下今年高點，美洲及歐洲運價反彈，預期短期SCFI指數將呈現高檔震盪格局，有利於貨櫃航商營運表現。不過，明年貨櫃航運仍呈現供過於求狀況，運價區間仍須視航商停航程度而定。

投顧法人認為長榮短期受惠運價上漲，將對營運有正向幫助。由於帳上現金逾3千億元，預估配息金額將達7元、仍具高殖息率題材。不過，明年整體環境仍供過於求，大型航商仍透過適度減速、停航，使運價維持合理區間、維持正常獲利，因此對明年展望中性看待。