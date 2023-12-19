【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】今年元月初，外界認為當北京政府重新開放邊境後，機場會擠滿人、消費者會重新蜂擁進入購物中心、外資將重新投資，以及房地產的危機可望解除。事與願違下，這一年來外資撤資大陸的不比投資少、全球需求減少影響到大陸製造業，還有不動產業者的財務狀況也沒明顯好轉，中國大陸2024年會有不一樣的榮景嗎？
有學者認為，10年前，中國大陸的經濟成長動力，應該由不動產相關產業轉向消費導向。經過這幾年的時間，大陸房地產目前還是主要拉升GDP的重要推手，因此，期間也累積不少債務，造成部分地方政府與建商的財務非常吃緊。
故北京政府開始要刺激消費，讓經濟成長可以慢慢不依賴不動產，例如，扶植先進的製造業等。但路透社認為，中國大陸先要清理債台高築的債務，還要解決經濟重組的問題。經濟學家指出，不管錢從誰的手中拿出來，例如銀行業者、國營企業、中央政府、民間企業或是一般家庭等，都會直接影響到大陸未來的成長動力。
2024新的一年，中國大陸喊出經濟要成長5%左右。跟今年差不多，但成長幅度卻不若之前。路透社表示，假如中國大陸債務狀況不改善，大陸的國家信用評等可能還會被調降，已跌到5年低點的陸股，應還會出現新低情況。
不過，不管北京高層未來要決定怎麼走，高齡化社會以及人口負成長，都是要列入考慮的。另外，地緣政治關係似乎愈來愈緊張，也讓外資不太敢貿然到中國大陸投資。
根據估算，2023年，中國大陸經濟成長可能有5%左右，超過不少全球主要經濟體。不過，這耀眼的GDP卻是靠投資所堆積出來的，中國大陸的輸出項目有超過40%用在投資上，是美國的兩倍之多外，很多跟製造業也是無關的。
路透社認為，投資的甜美果實僅少數人享有，大部分中國大陸民眾是無感的，像是6月很多大陸青年找不到工作，失業率傳出高達21%就是其中一例。為了圖溫飽，許多大學畢業的專業畢業生，只能從事不太需要技能的工作。
根據統計，中國大陸的家庭財產有7成左右都是建立在房地產上。因房屋礙於變現性的問題，故有不少大陸民眾只是紙上富貴而已。另外，拿目前較熱門的電動車產業來說，車商大打價格戰，價格愈來愈低下，很多周邊產業的大陸員工生計也受到威脅。
有些經濟專家猜想，若中國大陸步入像日本失落30年的經濟泥淖中，可能會還沒有發展起來就先陷入困境。不過，目前大多數的全球產業還是很依賴來自中國大陸的買家，像是非洲和拉丁美洲都寄望大陸人能採購自己的商品外，也能提供金援走向工業化。
路透社表示，中國大陸應該從改變經濟結構下手，但改革對大陸來說，卻沒那麼容易。以占近半比例的農民工來說，若要跟城市居民一樣享受公共福利的話，代價可能會要經濟成長的1.7%，將對國家支出造成不小的負擔。
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