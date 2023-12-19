【時報記者任珮云台北報導】華碩(2357)智慧醫療獲多項認證！在SGS專業稽核團隊嚴謹把關下，再次取得ISO 27001資訊安全管理證書，且配合政府資安新政策，首次獲得ISO 27701隱私資訊管理、ISO 27017雲端服務資訊安全控制與ISO 27018公有雲個人資料保護認證，成為台灣唯一一家通過這四項ISO認證的次世代智慧醫療資訊平台供應商，彰顯華碩於智慧醫療領域的資安進展。
華碩「xHIS次世代智慧醫療資訊平台」，透過模組化設計和低／無程式碼工具、符合FHIR的標準化資料格式，可與醫院既有資訊系統並存，降低平台轉換的陣痛期，強化醫療生態的開放互通性。為提供高資安的穩定系統，平台已通過國際標準資安管理認證。此外，醫療語音結合「華碩醫療生成式AI Agility」，可自動生成符合醫院格式的病歷、護理紀錄和會議紀錄，並可於院內建置私有雲，加速模型訓練，同時保障資料不外流。為輔助醫師達到精準醫療，華碩全球首創「EndoAim Scale」不需額外工具，一鍵即可顯示息肉尺寸，大幅減少繁雜流程。
華碩全球副總裁暨AI研發中心（AICS）負責人黃泰一表示：「華碩一次取得四項ISO資安認證，率先達成衛福部現階段全數認證要求，為業界領頭羊，樹立醫療資安新標竿。近年資訊安全為企業重要議題，xHIS次世代智慧醫療資訊平台受到高度資安保護，是發展AI智慧醫療的後盾，華碩也以最高標準守護醫病資料，強健醫療數位韌性。」
華碩除了獲得ISO四項認證外，更通過HIPAA健康保險可攜性及責任性法案評鑑，符合最先進的國際標準與醫療隱私規範。未來將持續取得ISO 22301營運持續管理驗證，展現華碩對資訊安全防護的重視與決心。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：