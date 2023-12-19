【時報記者任珮云台北報導】華碩(2357)智慧醫療獲多項認證！在SGS專業稽核團隊嚴謹把關下，再次取得ISO 27001資訊安全管理證書，且配合政府資安新政策，首次獲得ISO 27701隱私資訊管理、ISO 27017雲端服務資訊安全控制與ISO 27018公有雲個人資料保護認證，成為台灣唯一一家通過這四項ISO認證的次世代智慧醫療資訊平台供應商，彰顯華碩於智慧醫療領域的資安進展。

華碩「xHIS次世代智慧醫療資訊平台」，透過模組化設計和低／無程式碼工具、符合FHIR的標準化資料格式，可與醫院既有資訊系統並存，降低平台轉換的陣痛期，強化醫療生態的開放互通性。為提供高資安的穩定系統，平台已通過國際標準資安管理認證。此外，醫療語音結合「華碩醫療生成式AI Agility」，可自動生成符合醫院格式的病歷、護理紀錄和會議紀錄，並可於院內建置私有雲，加速模型訓練，同時保障資料不外流。為輔助醫師達到精準醫療，華碩全球首創「EndoAim Scale」不需額外工具，一鍵即可顯示息肉尺寸，大幅減少繁雜流程。

華碩全球副總裁暨AI研發中心（AICS）負責人黃泰一表示：「華碩一次取得四項ISO資安認證，率先達成衛福部現階段全數認證要求，為業界領頭羊，樹立醫療資安新標竿。近年資訊安全為企業重要議題，xHIS次世代智慧醫療資訊平台受到高度資安保護，是發展AI智慧醫療的後盾，華碩也以最高標準守護醫病資料，強健醫療數位韌性。」

華碩除了獲得ISO四項認證外，更通過HIPAA健康保險可攜性及責任性法案評鑑，符合最先進的國際標準與醫療隱私規範。未來將持續取得ISO 22301營運持續管理驗證，展現華碩對資訊安全防護的重視與決心。