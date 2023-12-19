凱基銀行19日宣布，即日起推出信用卡綁定二大國際行動支付限本人手機門號的防盜刷機制，當持卡人使用信用卡綁定至國際行動支付裝置時，必須通過手機門號驗證程序，確保綁定操作為本行信用卡持卡人本人的手機號碼，將可有效防範不法份子利用詐騙所得之信用卡資訊進行綁卡後盜刷，進一步保障客戶資產的安全。

凱基銀行積極打擊信用卡盜刷及跨境支付等詐騙行為，此次針對信用卡持卡人被詐騙集團綁定於行動裝置而遭盜刷，推出信用卡綁定國際行動支付（Apple Pay ＆ Google Pay）限本人手機門號的防盜刷機制。本行持卡人綁定行動支付時，會收到一次性驗證密碼（簡稱OTP）驗證簡訊等相關身分驗證程序，簡訊中會加註提醒持卡人慎防詐騙的警語。當客戶進行綁卡，凱基銀行將核驗綁定行動支付的手機門號，是否與持卡人留存在本行的手機門號一致，若不一致，客戶將無法完成綁定，待本人親自致電客服中心，進行嚴謹的身分驗證後，才能完成綁定作業。

除此之外，凱基銀行預防信用卡盜刷詐騙亦從源頭控管做起，包括推出AI盜刷預防系統，有效「事前阻斷」跨境支付的盜刷，更進一步延伸到以商戶AI監理科技偵測網路商戶違規及欺詐，篩檢出可能產生風險的不合規網路商戶，可避免消費者誤買非法、盜版及有爭議的商品或服務，並盡到金融機構洗錢防制、反資恐的責任，讓線上支付的風險控管網絡更加完整。

而面對詐騙手法及態樣推陳出新，凱基銀行持續推動《守護您的財富安全》反詐騙宣導志工活動，深入社區、學校及公司行號進行防詐宣導，今年截至11月底已辦理反詐騙宣導場次近400場，參與防詐講座超過9,600人，協助建立民眾正確觀念，降低金融詐騙案件之發生。其中，配合法定年齡降到18歲，凱基銀行主動走入大學校園，除了提供正確的金融教育及反詐騙宣導之外，亦分享詐騙集團吸收人頭帳戶的手法，提醒年輕族群避免觸法，進而達到防範詐騙的具體成效。

除了透過防詐宣導教育，協助民眾建立防詐觀念之外，凱基銀行第一線同仁亦全力防堵金融詐騙發生，全台各分行行員落實臨櫃關懷，遇到異常態樣業務申辦即時通報，藉由警民合作，防止客戶民眾無辜受騙，並每月表揚獎勵成功阻詐、善盡銀行社會責任之同仁。凱基銀行自今年初至11月底為止，全台各分行已成功防堵65件詐騙案、阻詐金額逾新臺幣5,250萬元。