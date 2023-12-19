明年降息說，燃起債市熱情，有3檔美債ETF，因為名人加持，成了人氣發燒ETF，日均成交量逾萬張，那就是權證小哥偏愛的2檔公司債：元大投資級公司債（00720B）、元大AAA至A公司債（00751B），以及超狂分析師郭哲榮買的國泰20年美債（00687B），財經部落客「碎念女子」也表示，這3檔折溢價不高，都在合理價，切忌勿追高已溢價5%及0.8%的00937B和00933B。

碎念女子在臉書表示，由於Fed暗示明年度降息後，市場有過度樂觀趨勢，所以包含Mester、Bullard、Williams及Harker等多位官員都出來喊話，指出Fed仍需觀察經濟數據，才能決定是否降息（因為降息的政策是因經濟趨緩、為了刺激經濟採取的措施）。

00937B、00933B溢價勿追高，00720B、00751B、00725B溢價不高人氣高

也因此美債收盤+2個百分點收3.93%，相關的美國20年以上公債ETF（以TLT來看）則下跌0.8%。昨（18）日台股熱門的幾檔債券ETF，例如群益00937B、國泰00933B這二檔月配息債券ETF（都還沒開始配息喔）分別繳出5%及0.8%溢價的狀況，可見台灣金融市場對美國債券交易的熱度提升。

另外，同樣有財經網紅「權證小哥」及分析師郭哲榮在對「買什麼類型債券」在網路上筆戰，權證小哥砸近億買2檔公司債：元大投資級公司債（00720B）、元大AAA至A公司債（00751B），賺逾千萬；分析師郭哲榮則砸5千萬，買國泰20年美債（00687B），也賺逾6百萬，連債酸都好羨慕！他們筆戰論點在於要不要借錢買債？女子就不加入戰局了。

只是再次提醒大家，從昨天長天期美債的反映，今（19）日美債理論上是應該要下跌的，所以更要小心折溢價風險，可以前往各投信業者官網查詢，快速幫大家列舉幾個成交量不錯、而且折溢價也不高的：

◎元大投資級公司債（00720B）：昨收盤溢價0.26%。

◎元大AAA至A公司債（00751B）：昨收盤溢價0.03%。

◎國泰投資級公司債（00725B）：昨收盤溢價0.02%。

至於群益昨天則全部溢價超過0.4%，其他家業者女子就不整理囉。

※免責聲明：本文獲得《碎念女子》授權，文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。