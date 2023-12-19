【時報-台北電】船隻遭襲事件持續蔓延，支撐油價亞洲電子盤續漲，由於伊朗支持的胡塞叛軍襲擊紅海船隻，擾亂全球貿易，未來可能會有更多的干擾，以及物資和燃料運輸的價格上漲，提振油價電子盤上漲，周二(12/19)截至台北時間上午10點50分整，原油期貨報價如下：美國NYMEX-2月輕質原油期貨漲0.04美元，報每桶72.86美元；倫敦ICE-2月布蘭特原油期貨漲0.2美元，報每桶78.15美元。(編輯：鄧凱綺)(商品行情網)

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