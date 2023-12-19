國民年金保險提供「老年年金」、「生育」、「身心障礙年金」、「遺屬年金」及「喪葬」5大給付保障，活到老領到老。今年政府推出「因應疫後國民年金保險費補助」方案，國保被保險人在114年10月31日（含）以前，繳納112年4月至12月的國保保險費，即可享受政府加碼補助50%保險費優惠。

勞保局表示，為提升繳納國民年金保險費之便利性，自今年12月14日起，可使用全聯的「全支付」繳納國保費，不限繳納本人的國保費，也可以代為繳納家人親友的國保費。

透過「全支付」繳納國保保費，有2種方式，一是下載「全支付」APP，完成註冊及綁定作業，在「繳費」功能的「社會保險」，點選「國民年金」。二是更新「PX Pay」APP至最新版本，完成註冊及綁定後，點選「全支付錢包管理專區」，在「繳費」功能的「社會保險」，點選「國民年金」。

此外，為便利民眾繳款，勞保局提供多元繳費方式，除可透過全國繳費網、iPASS MONEY、台灣Pay、icash Pay、嗶嗶繳等方式進行繳費外，另外可申辦「國民年金電子帳單」，以約定轉帳代繳方式繳款。

據勞保局最新統計，國民年金老年年金給付，10月領取人數達141.2萬人，總金額55.61億元，平均每人領到3939元，請領人數與金額同步創高。

勞保局強調，勞工保險條例及國民年金法訂有年資併計的規定，同時具有勞保及國保年資的民眾，若勞保年資未滿15年，可於年滿65歲時，併計國保年資後滿15年，即可依各該保險年資，同時領取國保及勞保老年年金給付，讓老年生活享有國保及勞保的雙重保障。