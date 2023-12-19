【時報記者任珮云台北報導】台灣ETF市場今年突飛猛進，根據投信投顧公會資料，ETF基金規模從2022年底的新台幣2.3兆元，11月底增加至3.5兆元，僅11月單一個月份即大增2911.80億元；另一方面，ETF受益人數11月底也來到825萬人新高，代表台股1248萬投資人中，高達66%的人有投資ETF。

投資人關切市場上兩百多檔的ETF要如何找到最適合自己的配置，國泰投信ETF研究團隊建議，投資小白「新手族」首選高股息加市值型，如國泰永續高股息(00878)搭國泰台灣領袖50(00922)；中堅砥柱「夾心族」以股債雙搭如國泰20年美債(00687B)加國泰永續高股息(00878)；熟齡的「壯世代」可選國泰10Y+金融債(00933B)搭國泰永續高股息(00878)，每月零用錢不煩惱，定期定額用ETF存出微笑曲線，理財真的沒那麼難。

對股市不熟悉的「新手族」，時間就是最大的本錢，建議善用定期定額工具，累積複利效果，以國泰永續高股息ETF (00878)搭國泰台灣領袖50(00922)，用高股息搭配市值型ETF，兩檔基金的追蹤指數持有台股高股息成分股、長線看好的半導體類股，以及台灣市值大、流動性佳、獲利穩定的多檔標竿企業。

若是資金較足的中堅族群，身為「夾心族」，需要幫自己存退休金、又得付小孩學費等生活支出的家庭支柱，對投資市場稍有時間關注跟研究的話，明年高機率是股債雙多，投資也可放大格局改雙配，在這波降息循環前，債券價格仍嚴重折價，是多年難遇的投資契機，建議以國泰20年美債ETF(00687B)搭00878。2024上半年可提高債券ETF比例，下半年加大台股ETF配置，以00687B追蹤的「彭博20年期(以上)美國公債指數」平均有效存續期間為17年來看，當殖利率下跌1%，債券價格有機會上漲約17%。12月美國聯準會已公布暫緩升息，債券價格迅速反彈，提早佈局才能以更低成本，享受債券ETF穩定息收和未來潛在可觀的資本利得。

而熟齡「壯世代」必備的防守性投資部位，可優先選擇00933B搭00878，國泰10Y+金融債(00933B)價格便宜，每張大約一萬七千多元，享有月月配息，可當生活零用金，其追蹤的「彭博10年以上美元金融債券指數」，100%配置於成熟國家和投資等級債，有9成以上投資在全球系統性重要銀行G-SIBs，財務體質強健且未曾違約，基金布局包括摩根大通、美國銀行、高盛，以及英國、日本、澳洲及瑞士等金融業，檔數分散風險更低，投資才能更安心。