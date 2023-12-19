【時報編譯張朝欽綜合外電報導】包括德國、法國等歐洲七個國家在周一提出承諾，在2035年前將消除發電系統的二氧化碳排放。

整體來說，這些國家的電力生產占歐盟的接近半數，主要是歐洲兩個最大電力生產國德國和法國的貢獻較多。

此一目標是由七個歐洲國家制定的，包括德國、法國、荷蘭、比利時、盧森堡、奧地利，以及非歐盟的瑞士。瑞士的氣候目標一直與歐盟保持一致。而這七個國家都是有邊界接鄰的國家，主要是能確保跨界的電力流通。

這些國家在聯合聲明中表示，歐盟現有的氣候協定，將引導歐洲的發電產業在2040年時邁向淨零碳排。該七個國家將提早5年達標。

這些國家說，如果同意加快行動，將有助於雙方共同規劃基礎設施，確保能建設足夠多的電網和儲能設備，並將大量的低碳電力整合到電網中，並保持跨國的電力流動。

荷蘭能源部長Rob Jetten說：「這些國家電力系統之間有著緊密的連結，而且可以從某些地區的離岸發電，以及其它地區的儲能中受益」。

據歐洲環境署的資料顯示，整體而言，2022年歐盟有41%的電力來自於再生能源。例如奧地利有4分之3以上的電力來自再生能源；法國有70%的電力來自無碳排的核能發電。但是波蘭為歐盟國家中，發電系統的碳排最高，因為該國極度依賴燃煤發電。

智庫單位Ember的研究模型顯示，到2035年，歐洲各國電力部門將實現接近完全脫碳，到那時候，風電和太陽能發電量將佔整體發電量的80%，煤碳和天然氣發電基本上將被淘汰。