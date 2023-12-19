【時報-台北電】台北股市櫃買市場11:00，加權指數230.96點，跌2.45點；總計150家漲、574家跌、60家持平；委買10633837張、委賣6167470張；總成交值448.35億元。

#櫃買市場 #台北 #指數 #成交值 #加權指數