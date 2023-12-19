【時報-台北電】台北股市集中市場11:00，加權指數17540.29點，跌111.74點；總計151家漲、813家跌、61家持平；委買35844944張、委賣22170312張；總成交值1800.35億元。

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