【時報記者林資傑台北報導】宏遠證(6015)以競拍方式發行6億元可轉債，將於20～22日投標，底價為100元（即債券面額10萬元），預計2024年1月5日掛牌上市。宏遠證表示，募集資金用於償還宏遠證一(60151)可轉債持有人執行賣回權本金以健全財務，預計可為營運創造良好動能。

宏遠證二(60152)可轉債轉換價格訂為10.92元，以債券面額10萬元計算可轉換9157股，發行期間5年、採多時點賣回機制，設計發行滿3、4、5年皆可按面額加計賣回收益率0.5％複利計算賣回，分別為債券面額101.5075％、102.0151％及102.5251％。

宏遠證表示，投資人可於股價上漲時選擇將可轉債轉換為股票獲取資本利得，亦可於賣回或到期時還本賺取收益，兼具股票與債券優點，讓投資人擁有更多出場點選擇、並提供基本利息保障。作為今年首家推出此優惠條件的發行公司，有助吸引投資人青睞。

宏遠證受惠台股成交量熱絡，帶動經紀、自營及承銷等業務表現良好，加上近年積極經紀及承銷業務動能，使2023年前11月自結合併營收10.65億元、年增達69.76％，稅後淨利1.28億元、每股盈餘0.37元，較去年同期虧損2億元、每股虧損0.57元顯著轉盈。

此外，隨著人工智慧（AI）熱潮席捲全球、股市持續熱絡，宏遠證響應政府金融科技發展藍圖，成為首批加入開放證券券商，並積極開拓經紀業務。宏遠證指出，隨著10月併購瑞聯投顧成功拓展基金總代理業務，全權委託金額規模已達7.67億元。

另外，宏遠證近年推出「線上開戶」及「籌碼策略贏家」APP、綁定LINE帳戶提供即時新聞與成交通知服務、Facebook與Instagram粉絲專頁，透過創新數位平台積極耕耘社群經營，使今年前三季經紀業務成交值及融資借貸業務皆有成長，為數位金融布局成功展現。

而資本市場業務為宏遠證重要服務項目，近2年完成IPO與SPO主協辦案件共49件，包括主辦六方科-KY及愛爾達上市。股務代理業務迄今合計代理家數共134家，包括47家上市櫃、19家興櫃、68家公開發行及其他公司，服務股東人數約243萬戶。