2023年接近尾聲，整體房市走勢在技術面高檔與政策面壓制下，呈現「價小漲、量小縮」格局，2024年元月面對總統大選，政黨是否輪替，大選後房產政策的變數，成為房市走向的重要關鍵。房市趨勢專家李同榮對2024房市發展，提出兩個關鍵字：「變、盤」。
政黨是否輪替，三種假設推斷2024影響房市的不同走勢李同榮指出，今年房市Q4已出現反轉訊息的同時，受制於選情年輕人選票影響，執政黨提新青安貸款專案，侯康提1500萬貸款且免自備款專案，因政策激勵力道不同，使得選前與選後出現影響房市的變局。
李同榮針對選後政黨是否輪替，新政府的房產政策對房市將產生的變數提出三大假設。第一、執政黨繼續執政。執政黨獲勝的房產政策不會有太大改變，房價依循技術面高檔向下緩修，房市呈「盤整」格局。
第二、政黨輪替，國民黨執政。侯康若勝，必須履行青年免自備款購屋政見，房價短期會因短期政策刺激而被炒作拉高，但也會因推案供給過多與餘屋量過剩趁勢出脫，因而扭曲市場機制，房價推升會「先盛後衰」，房市會「先變、後盤」。
第三、政黨輪替，民眾黨執政。柯P若勝，房產政策大力蓋、大力改、大力補貼的社宅政策較屬供需基礎面的改革，對房市短期波動不會造成太大影響，房市仍依技術循環軌道呈「以盤代跌」走勢格局。
他並指出，2024房市走向沒有產業界預期上漲的樂觀看法，市場偏空但交易量能活絡，也不致太悲觀，整體房市呈「以盤代跌、價盤量溫」走勢。
影響2024房市一大消息面，就是「全球地緣政治與兩岸關係發展趨勢」，2024總統大選結果勢必影響兩岸關係發展，同時全球地緣政治關係緊張，中美對峙、烏俄之戰、以巴之爭、南海主權、南北韓關係緊張、台海局勢、都間接會影響到房市的走勢，也是房市將可能出現的一隻最大的灰犀牛。
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