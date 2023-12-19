【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】周一美股標普500指數收高，延續連漲7周、創下2017年以來最長紀錄的動能，重磅級科技股普遍上漲，但「全球市值王」蘋果卻獨自憔悴，終場下跌0.85%，收在195.89美元，盤後更一度跌近2%。
蘋果盤後出現止跌跡象，目前微跌0.02%，報195.85美元。
近兩日來蘋果利空罩頂。上周五彭博報導，近一、二個月來，包括浙江、廣東、江蘇、安徽、山西、山東、遼寧和河南省等中國至少有8個省份多家國有企業與政府部門已經指示員工不要攜帶iPhone與其他外國品牌手機上班。報導指出，這可能是一場全面抵制行動的開始，可能使蘋果、三星在重要的中國市場受到阻礙。
此外，蘋果因專利侵權問題，已經宣布暫停在美國銷售Series 9和Ultra 2等兩款最新Apple Watch智慧錶，恐將不利於該公司在年底旺季的銷售表現。
美國國際貿易委員會（ITC）在今年10月底做出裁定，以血氧監測功能侵犯醫療設備公司Maimo的專利權為由，禁止蘋果進口具有這項功能的Apple Watch。
蘋果周一發布聲明宣布其官網自12月21日、實體門市自12月24日平安夜起下架Apple Watch Series 9和Ultra 2，而沒有搭戴血氧監測功能的智慧錶，如SE系列，則不受影響，仍將如常銷售。
根據法規，在ITC做出裁決後，白宮有60天的時間、也就是在12月 25日之前決定是否駁回該銷售禁令。白宮拒絕對此發表評論。
IDC副總裁Ryan Reith表示，這項禁令對Apple Watch的銷售影響有限，因為蘋果仍然可以銷售Watch 8和SE系列。
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