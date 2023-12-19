大陸一名男子聽信投資諮詢公司的建議，砸下重金買股票，最後竟慘虧57.34萬人民幣（約新台幣251萬）氣得一狀告上法院。沒想到，法院判決男子需要自負3成責任，主要在於投資者盲目相信不切實際的獲利方式，法院也認為此次判決對於散戶投資者具有警示與教育意義。
綜合陸媒報導，男子衛龍武透過網路看到北京中方信富投資諮詢機構的廣告後，先是向公司支付5800元購買投資推薦軟體，又花36.8萬升級成諮詢服務會員。
此後，中方信富員工梁長元、王軍勇以「主力資金進駐」的說法，誘導衛龍武進行證券交易，下單兩檔股票，甚至要求衛龍武依照指示操作，許下獲利翻倍的承諾，但最終衛龍武虧損超過57萬人民幣。
此事讓衛龍武相當不滿，告上法院請求該公司賠償損失的57.34萬及利息，一審遭到駁回，他上訴至二審，法官認為中方信富出現多項缺失，承諾保證獲利、虛假宣傳、代客戶做出交易決策及沒有向客戶進行風險說明，判決公司需負擔7成責任。
另外3成則由衛龍武本人承擔，盲目相信投資機構的虛假宣傳，甚至打算透過此方式獲得遠遠超過理性投資可獲得的不當高額獲利，有違證券市場公平交易原則的行為，應負擔3成責任。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：