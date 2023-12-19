大陸一名男子聽信投資諮詢公司的建議，砸下重金買股票，最後竟慘虧57.34萬人民幣（約新台幣251萬）氣得一狀告上法院。沒想到，法院判決男子需要自負3成責任，主要在於投資者盲目相信不切實際的獲利方式，法院也認為此次判決對於散戶投資者具有警示與教育意義。

綜合陸媒報導，男子衛龍武透過網路看到北京中方信富投資諮詢機構的廣告後，先是向公司支付5800元購買投資推薦軟體，又花36.8萬升級成諮詢服務會員。

此後，中方信富員工梁長元、王軍勇以「主力資金進駐」的說法，誘導衛龍武進行證券交易，下單兩檔股票，甚至要求衛龍武依照指示操作，許下獲利翻倍的承諾，但最終衛龍武虧損超過57萬人民幣。

此事讓衛龍武相當不滿，告上法院請求該公司賠償損失的57.34萬及利息，一審遭到駁回，他上訴至二審，法官認為中方信富出現多項缺失，承諾保證獲利、虛假宣傳、代客戶做出交易決策及沒有向客戶進行風險說明，判決公司需負擔7成責任。

另外3成則由衛龍武本人承擔，盲目相信投資機構的虛假宣傳，甚至打算透過此方式獲得遠遠超過理性投資可獲得的不當高額獲利，有違證券市場公平交易原則的行為，應負擔3成責任。