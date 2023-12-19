2023進入年末，盤點今年十大權值股走勢，專家認為，以Fed宣布可能在2024年降息來看，展望最佳的肯定是半導體族群，及手上有一大堆債券的金控；但如果利率沒降反升，抗通膨個股就以中華電、鴻海、台達電為主。

至於何時會站上萬八？玩股網專欄作家「玩股講客人」表示，農曆年後的第2季就有機會，主要是對照2023年首季的低基期，2024年EPS或營收出現年增的機會很高，而首季季報將在5月公布，最快4月就有機會提早衝萬八。

統計十大權值股中，台達電是這兩年唯一都上漲的個股，「玩股講客人」認為，如果要找「2024最不會下跌的」，台達電可望成為首選。

台達電過去連續40年配發股利，總計配發159.06元，若把時間縮短至過去10年，總計可領現金股息58.34元，若在2014年投入100萬買台達電，每年年初再額外投入6萬元計算，今年底總金額變成366萬，投資報酬率128.8%、平均年化報酬率8.6%。

以下是「玩股講客人」的分享：

2023年來到年末，大盤又來到萬七，2022年睽違已久的萬八其實並不遠，又到了盤點年度績效的時候，今年漲最兇的絕對是AI概念股，不用說，個股就是以廣達為代表，甚至讓00878、0056賺到績效爆棚，整個族群也拉抬大盤往上衝。

時間邁入2024年倒數，展望怎麼看？當然是要鑑往知來，萬八有沒有機會？當然要看十大權值股的臉色，所以接下來分成兩部分：第一個是權值股漲幅對照；知道權值股風向之後，第二個就能評估大盤反彈力道有多少。

▲2023年十大權值股漲跌幅回顧

截至目前為止，大盤上漲24.87%，0050則有20.83%的表現，為什麼會差到這麼多？原因就在於AI族群大漲，尤其廣達從十名外開始衝高，最巔峰曾經排到第五名，而目前則因為下跌而掉到第八名。

0050成分股調整是落後大盤的，他們每季第一週才調整，以AI股5月開始大漲來說，6月才會開始買進，但漲到8月已經來到波段高點，結果0050在9月才調整持股加碼，買完之後又遇到AI下跌，導致績效落後。其次，聯發科反彈力道猛烈，本來在權值股第3名，目前已經拉到第2名，這也取代台積電成為AI之外的市場焦點。

不過，這也不是說0050就不好，人家也是按照大盤指數配置在買進，如果你要求0050也要跟上大盤速度，那管理費及手續費絕對也會吃掉不少報酬，所以季調整其實已經算可接受了。

再回到十大權值股，漲幅第一的是廣達184.23%，整整翻超過1倍以上，原因大家都很清楚，就是AI龍頭受惠。

而第2名是聯發科上漲54.56%，這主要原因是上游客戶訂單又冒出來，再來是全球升息力道趨緩，這種IC設計公司當然反彈速度就會更快。第3名則是台積電上漲29.77%，這也同樣受惠半導體行情反彈帶動，雖然基本面還沒轉強，但資金已經流入，以上3家都超過大盤績效，持股人在2023年應該都笑咪咪。

再往下看呢，第4名的聯電上漲23.83%，稍微落後大盤一點點，但這還是比0050表現好；第5名則為富邦金15.81%，壽險金控反彈的第一品牌，也不用太意外，畢竟升息力道趨緩了，再加上金融股族群出現反彈行情；第6名是國泰金，也有14.75%的漲幅。

至於第7名到第10名，分別是台達電6.63%、中華電5.75%、台塑化3.74%、鴻海2.1%，這算是表現比較溫吞的族群，而平常這些股票的股性確實也比較牛一點。台達電很簡單，就是全球電源供應器及電動車商機走弱，雖然有AI概念在裡面，但實際上影響並不多；而中華電就是要崩盤才會漲，這是崩盤避險資產股，大盤都上漲這麼多，當然漲幅也不會太高。台塑化則是油價拉回；另鴻海遇到中國利空事件後，殺了不少，但也慢慢反彈回到年初水準。

整體而言，前十大權值股可切成三部分：

1.漲幅超越大盤及0050的族群，就是半導體、AI兩種。

2.上漲維持雙位數反彈則是壽險雙雄。

3.落後大盤則是牛皮股，沒什麼意外。

只看2023年有失公允，所以如果回顧2022年就會更貼近實況，結果同樣十檔權值股一字排開，其實都是一片綠，加權指數下跌21.93%，0050下跌24.26%，以技術性崩盤標準來看，2022年真的殺很慘，符合崩盤的要件。

再回頭看前面十檔股票，殺最慘的就是聯發科45.88%，再來是聯電36.31%、國泰金36%、台積電26.34%、富邦金26.08%，這邊屬於半導體及壽險金控兩大族群，都是升息最大受害者。

接著是廣達也下殺23.65%，這一年還沒有AI題材，主因是全球電腦需求下降，導致庫存問題，才跌這麼慘。另外台塑化下殺16.27%，也是因應油價及需求問題，導致營運衰退，才下跌這麼多。

至於跌幅比較小的則是鴻海4.71%、中華電3%，說好的抗跌性，這時候就發揮得淋漓盡致，不過誇張的是，台達電居然異軍突起，十檔只有他上漲4.18%。

▲展望2024投資策略及萬八時間點？

以FED宣布可能在2024年降息的情況來看，展望最佳的肯定是半導體族群，接著是壽險金控反彈，因為他們手上一票債券。

如果利率沒降反升呢？不要覺得不可能，因為通膨雖然已經控制，但還沒回到2%，仍可能死灰復燃，那麼中華電、鴻海、台達電還是放在口袋名單，甚至是對抗盤整或大盤下殺的選項之一。

但如果你覺得劇本沒這麼簡單，就好比2022年底就一直有謠言說要降息，結果2023年走完都還沒，壽險跟半導體又殺了一段，假設會怕的話，台達電挺過這兩年都維持小漲，這至少能贏過通膨吧？

因為沒有還原股息，不然報酬率會更高一些，再來是台達電有不少電動車及中國地區的業績都出現衰退，這對台達電當然也有一些利多加持。回到理性面來看，2022年、2023年都上漲的權值股，唯一一檔也只有台達電，那麼2024年要找最不會下跌的，這是不是就會成為首選？

整體而言，升息已經到末端，再升也會影響總體經濟及股市，這時候資金就有機會重新流入。再來是第二個問題：何時回到萬八？這應該不用多問了，2024年的機會相當高，尤其是農曆年後的第2季更有機會，畢竟接下來對照2023年低基期，2024年再爛一定也會出現年增，無論是營收或EPS都能成長，而2024年第1季季報會在5月份公布，搞不好4月就提早衝上萬八了，或許拉「積」盤還有可能再現。

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