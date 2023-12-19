距離2024年美國總統大選剩不到一年，前總統川普來勢洶洶，目前在民調上取得全面優勢，全美7大搖擺州都領先現任總統拜登，讓拜登的連任之路出現強大挑戰。值得關注的是，如果川普重掌白宮，可能不利於台積電，因為他先前受訪時直指要從台灣手中搶回晶片產業。
川普今年7月接受美媒《福斯新聞》（Fox News）專訪，語出驚人表示「台灣的確拿走了美國『所有的』半導體業工作」，他直指美方早該阻止此事發生。
川普強調，「以前我們是自己製造晶片，但現在有90％的晶片都是台灣做的。」主持人則更正，川普說的「90％的晶片台灣做的」，實際上是先進的高階晶片，而並非所有晶片。
川普當時更放話要從台灣手中奪回晶片產業，直指「台灣人很聰明，奪走了我們的事業，我們應該阻止他們，向他們收稅，對他們建立起貿易壁壘。」
川普過去曾多次主張要讓製造業回流美國，如果未來針對台灣電子產業尤其是晶片廠，台廠恐怕得預先規劃，謹慎應對。
英文時事雜誌《外交家》（The Diplomat）日前刊出喬治華盛頓大學艾略特國際事務學院教授沙特的專文。沙特強調，萬一美國前總統川普重返白宮，以其高舉「美國優先」原則，加上行事作風難料，就會對華府的兩岸政策投下變數，甚至對台灣帶來不利影響。
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