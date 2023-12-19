葉門叛軍滋擾紅海，市場聚焦航運股是否會再創一次海運高點，據綜合報導，昨（18）日航運股盤中一度創波段新高153.53點，但法人認為，紅海危機應是短期事件；業界大老觀點也出爐，包括陽明海運前董事長謝志堅和台驊控股董事長顏益財均預期，紅海危機對航商短期有利，但歐美和中東不會坐視這種情況持續太久，因此，紅海危機應屬短期現象。
截至撰稿，航運三雄除了萬海由紅翻黑跌1.13%至52.3元，一哥長榮暫報145元，漲幅達2.47%；二哥陽明則暫報48.90，上漲2.19%；台驊控股更是大漲4.73%至95.1元。
ETtoday報導，謝志堅認為，貨櫃船現在被迫改道繞行南非好望角，有助歐洲航線過剩運力進一步消化，但對東地中海地區來說，貨運需要繞行才能送達，因此歐美國家和中東石油輸出國一定會採取行動打破封鎖狀態。
顏益財則認為，歐洲船噸位過剩，原本就有安排船隻繞航，現在變成所有船都得繞行，運價一定會漲，預期能維持到農曆年前，短線上有利航商；不過，作為航運要道，紅海航線占全球貿易1成，故美國、歐洲和中東正在研擬派艦護航維護海域安全，紅海危機不會持續太久。
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