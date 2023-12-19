【時報-台北電】紅海危機未解，貨櫃三雄長榮(2603)皆於周一宣布改道好望角，隨著貨櫃運力缺口擴大，運價可望上漲，航運族群持續獲資金青睞，再度開啟「大航海時代」，在台股壓回5日均線之下時，成為台股領軍航跌要角。
長榮今開高走高，續往填息道路上再邁進一步，填息目標價155元。盤中漲5.5元至147元再創本波新高。該股短線已經形成上行趨勢，預期運價上漲的利多，買盤追價力道強勁，今早盤為前五大熱門成交個股。
由於巴拿馬運河嚴重乾旱，蘇伊士運河又有安全疑慮，運價可望順勢上漲，將可望帶動長榮、陽明獲利走揚。
陽明(2609)自7月除息後，一直在低檔震盪，隨著利多及族群股價集體走揚，陽明周一以中長紅K強勢站上季線並擺脫低檔區間，今再強攻50元關卡。目前漲2元至49.85元，並且是目前成交量第一的個股。已成交逾18萬張。
萬海(2615)周一開高回測短均後有撐，並在買盤湧入下擴大漲幅，早盤走勢雖然不如長榮及陽明，仍在族群集體走揚下吸引資金，短多持續。
除了貨櫃三雄以長榮持續帶隊上攻外，台驊投控(2636)因先前看好景氣，轉買長榮股票，今早盤股價大漲。
台驊先前公告以每股平均價格新台幣110.39元，買進2900張長榮(2603)，交易總額約3.2億元；另以每股平均價格44.02元，處分6704張陽明，處分利益2437.6萬元。（編輯：沈培華）
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