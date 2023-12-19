【時報-台北電】臺灣指數公司公布三檔高息ETF：群益台灣精選高息(00919)、元大台灣高息低波(00713)及富邦特選高股息30(00900)，成份股定審新增及刪除名單，多數出現大汰換，在三檔汰換新增股名單中，鴻海(2317)、台肥(1722)、神基(3005)皆被兩檔指數納入成分股之列，最受寵；廣達(2382)遭三殺，全面被刪除。

台股今日開高走低，跌勢一路擴大超過百點，受大盤影響，鴻海、台肥、神基股價與題材脫勾，三檔新成分股贏家之中，僅台肥小幅走高，鴻海、神基下跌恐測試百元整數大關。至於廣達獲外資連三日買超合計25096張，籌碼面有靠山，不受ETF成分股刪除因素影響，走出自己的路，漲逾1%回到200元之上。

群益台灣精選高息、元大台灣高息低波及富邦特選高股息30，目前基金規模合計高達1714億元，投資高息ETF成為國民理財運動，其成分股汰換更是吸住所人的眼球，此次大換股，其中00900即調整持股的2/3。

美股續演新高戲碼，周一道瓊連漲第8天，改寫歷史收盤新高；那斯達克指數亦連漲第8天、標普500指數延續連漲7周、創下2017年以來最長紀錄。美股寫下輝煌紀錄，台股卻在另一個平行時空，周二指數重跌逾百點失守5日線，ETF換股題材失溫，各走各的路。（編輯：張嘉倚）

#00919 #00900 #00713 #ETF #成分股 #新增股鴻海 #台肥 #神基