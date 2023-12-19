【時報-台北電】美股隔夜漲跌互見，耶誕假期外資陸續放假，市場交投轉為清淡，台股早盤由台積電(2330)力撐盤勢，惟投資人居高思危，千金高價股普遍壓回，盤面上除航運股買盤仍火熱外，其餘多回檔整理。生技股王保瑞(6472)今日上市卻開心不到10分鐘即變臉翻黑，拖累醫藥族群南光(1752)、旭富(4119)、泰福-KY(6541)、德英(4911)、智擎(4162)、基亞(3176)等跟進回軟，由醫材股接棒點火，合世(1781)強攻漲停，安克(4188)、亞諾法(4133)、ABC-KY(6598)等跟進走高，保瑞轉上市未能帶動慶祝行情，影響生技股整體走勢。
生技股王保瑞董座看好2024年營運很樂觀，搭配20日總統大選辯論，預計兩組候選人醫療背景，有利生技產業政策方向釋放利多，無奈今日由上櫃轉上市未能掀起慶祝行情，盤中由紅翻黑下挫逾2%，回防五日線支撐，拖累生技股整體表現。
保瑞旗下安成學名藥與品牌藥在美國市場有相當穩定發展，保瑞聯邦與晨暉的業務亦可望隨著新品上市增添營運動能，在興櫃掛牌的晨暉(1271)11月初正式納入集團生力軍，股價自12月8日起約90元附近展開連8紅走勢，今日最高達145.5元，波段漲幅達6成，盤中在高檔獲利了結下跟著翻黑殺低逾5%。
醫藥族群受累股王轉上市行情失靈，包括南光(1752)、旭富(4119)、泰福-KY(6541)、德英(4911)、智擎(4162)、基亞(3176)等跟進回軟，醫材股卻逆勢突圍，合世(1781)挾Q3轉盈及防疫題材強勢漲停重啟攻勢，安克(4188)、亞諾法(4133)、ABC-KY(6598)等獲買盤點火向上表態。
亞諾法(4133)日前宣布全新抗體計畫，明年起積極大規模生產並推出豐富的奈米抗體，作為研究發現、臨床前與臨床發展的現成試劑，點火股價連2日低檔反彈，今日放量大漲8%，力返38元高檔區，帶動ABC-KY(6598)跟進強彈。
分析師表示，台股上周連紅出現驚驚漲走勢後，本周陷入震盪整理，今日殺低百點跌落17600及五日線。隨著總統大選倒數，候選人紛紛端出政策牛肉，生技股受惠年底至農曆年節前的製藥、愛美產業傳統旺季，有望助攻台股亮麗封關。(編輯：龍彩霖)
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