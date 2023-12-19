【時報-台北電】因在日本央行(BOJ)做出政策決定之前，交易商保持謹慎觀望情緒，投資者正在等待日本央行是否可能進一步放棄超寬鬆貨幣政策，同時也評估最大經濟體美國降息的前景，致倫敦(LME)銅價持穩。

周二(12/19)截至台北時間10:30，倫敦金屬交易所(LME)三個月期銅下跌0.04%，報每公噸8,479美元，盤中最低一度跌至每公噸8,470美元。(編輯:呂方維)(商品行情網)