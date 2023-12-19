【時報-台北電】中國人民銀行因年末持續展開兩期逆回購，19日操作總量3010億元(人民幣，下同)；單日淨回籠持續且量增。

人行今展開7天期1190億元、14天期1820億元逆回購操作，中標利率分別為1.8%、1.95%。

今有4140億元逆回購到期，公開市場將實現淨回籠1130億元，昨日淨回籠僅410億元。

香港信報指出，周三(20日)有國庫現金定存到期900億元，屆時回收等量資金。(編輯：廖小蕎)

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