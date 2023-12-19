【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】焦點股：

●美國鋼鐵（United States Steel）周一股價飆漲26.09%，收在49.59美元，日本製鐵（Nippon Steel）宣布將以149億美元（含債務）進行收購，其每股55美元的出價較美國鋼鐵上周五收盤價溢價約40%。日經新聞報導，全球排名第四的日本製鐵看好美國市場的成長前景可以抵消日本需求下降的衝擊。

●美國射頻（RF）晶片大廠Qorvo周一小跌0.31%，盤後持平。該iPhone主要供應商宣布其位於北京和山東德州市的封測廠將賣給立訊精密，這項交易預計在2024年上半年完成，未來根據雙方簽訂的長期供應協議，立訊密將為Qorvo提供產品封裝與測試服務，而Qorvo則將保留在中國的銷售、工程與客服業務。Qorvo財務長Grant Brown表示，該交易將進一步降低資本密集度，有助於實現長期毛利率目標，並確保為中國客戶提供更好且不會中斷的服務。根據Qorvo財報，蘋果是其最大客戶。