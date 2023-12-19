【時報編譯張朝欽綜合外電報導】美股周一表現偏向較好，美元下滑，美債殖利率回升，金價向上。然而葉門胡塞武裝份子攻擊紅海商船，影響航道安全，引發斷鏈的擔憂。港股低開77點。

周二香港恆生綜合指數早盤跌158點或1%，為16458點。國企股(H股)跌1%。科技指數跌1%。

主要網路科技股皆低開，騰訊跌1%，阿里巴巴跌1%，美團跌5%，京東跌逾1%。

碧桂園服務跌8.7%，稍早該公司發布獲利預警，今年淨利減少超過32億人民幣。

蔚來宣布獲得阿布達比的投資，將注資22億美元，之後股價上漲4.9%。

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