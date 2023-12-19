【時報記者王逸芯台北報導】美股揮別聯準會(Fed)官員試圖打壓降息預期的陰霾，四大指數變動不大，道瓊終場小漲0.86點，但仍連續四個交易日創下收盤新高，S&P 500也逼近歷史高點。台股今(19)日量縮小漲17點開出、報在17669點，其後跌幅一路擴大，不僅摔下17600大關，跌點甚至超過百點之多，指數最低觸17525點，失守5日均線，且不斷測試新低點。電子股成交比重甚至跌破6成大關，航運股續強吸引資金進駐。現階段外資陸續進入長假模式，短線盤勢將由內資以及集團作帳行情為主力。

權值股部分，台積電(2330)開小高震盪於盤上，早盤後漲幅約0.3%，股價最高達588元，站穩所有均線，在權值股中力拚穩盤；聯電(2303)開低走低，下跌逾1.5%，摔下50元大關，也跌破5日線；聯發科(2454)開低震盪，跌幅在0.5%~1%之間，挑戰千元大關仍需再等等；鴻海(2317)則在平盤附近狹幅震盪。

電子股今呈現零星點火，AI PC族群逆勢搶鏡，雙A有宏碁(2353)開高走高大漲逾4%，一度強登40元大關，盤中漲幅收斂，回到3%以下，也帶動華碩(2357)早盤由黑翻紅，股價震盪小漲。廣達(2382)開高震盪，漲幅一度逾2%，緯創(3231)開高震盪小漲。

航運股今日續強，貨櫃三雄領軍，陽明(2609)早盤後股價急拉，大漲逾4.5%，長榮(2603)、萬海(2615)盤中也分別上揚逾2.5%、1%。另外，海運業內大戶台驊(2636)爆量大漲逾7%，不到10點成交量就已經超過周一整日。

分析師表示，本周美國通膨數據預期可望降溫，有利市場資金寬鬆。時序進入年底，外資陸續進入長假模式，變成內資或是集團行情主導盤勢表現，近期台股類股輪動快速，年底作帳行情以及選舉行情逐步加溫，觀察今日盤面，受惠運價可望上漲，航運族群獲資金青睞成台股領軍要角。另外，則須留意盤中權值股以及量能變化，作為日內盤勢多空依據。目前台股在月線持續上行下，指數下檔支撐已墊高至17400點。