台股19日呈現高檔震盪走勢，目前指數暫報17,642點，下跌9點，權王台積電（2330）股價盤中小漲1元，來到586元，強勢個股包括恆大（1325）、毛寶（1732）與世紀（5314）等攻上漲停，躍居盤面焦點。

迄上午9：21分左右，早盤震盪趨堅族群逐漸浮上檯面，包括生技之防疫概念股、AI PC相關供應鏈、紅海危機下的貨櫃航運報價看漲相關股票及高階AI應用需求的先進封裝設備等族群。

關注美股表現，終場四大指數漲多跌少，道瓊工業指數上漲0.85點，或0.002％，收在37306點；標普500指數上漲21.37點，或0.45％，收在4740.56點；Nasdaq指數上漲90.88點，或0.61％，收在14904.8點；費半指數下跌13.2點，或0.32％，收在4103.78點。

繼上週五多位FED官員發表分歧的政策看法之後，鷹派官員克里夫蘭分行主席Mester也對市場踩了煞車，認為下個政策階段並非「何時降息」，而是保持限制性政策多長時間，且包含馬士基在內的多家航運公司，宣布暫停紅海運輸，對商品供應與價格上漲帶來不確定性，相關訊息推升各年期美債殖利率反彈走高。

統一投顧表示，台股強勢震盪整理、中多持續。由於國際股市續強，台股持續高檔強勢震盪，由均線觀察，目前台股全數均線均呈現多頭排列，台股持續在17500點之上震盪盤堅。目前台股在月線持續上行下，指數下檔支撐已墊高至17400點，指數持續沿五日均線，向上盤堅，中多格局未變。