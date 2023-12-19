米其林一星、台北美福大飯店「米香」台菜餐廳，今秋受邀赴重慶麗晶酒店中餐廳「麗晶軒」客座三天，除推廣台菜並進行廚藝交流，帶回川菜精華，於即日起至2024年1月15日推出「台味遇川味兒」桌宴，除了精選客座的精彩餐點，並復刻數道川麻好味，如「燒椒拌螺片」、「麻婆波龍蝦」等，包廂限定每桌10人28,800元＋10％，早鳥預定可獲得麗晶酒店提供的限量好禮，包括重慶火鍋底料、變臉公仔及重慶火鍋精緻磁鐵。
屬IHG洲際酒店集團旗下奢華酒店品牌的重慶麗晶酒店，不論是客房或是餐點服務，深獲各界好評，而其中麗晶軒以提供地道的川菜及粵菜為主，今年10月邀請台北美福飯店「米香」台菜餐廳廚藝團隊客座三日，推出「米其林珍宴」，從台菜經典菜餚如烏魚子、煎豬肝，到手路菜如「碧綠通心鰻」，以及宴客菜如「佛跳牆」與酒家菜「魷魚螺肉蒜」等，客座三日獲得賓客好評。
客座期間「米香」台菜總主廚陳永華與「麗晶軒」主廚鄧建超團隊交流廚藝，返台後陳永華將「麗晶軒」的經典招牌菜色於「米香」台菜餐廳復刻，推出了「台味遇川味兒」桌宴，保留了客座重慶時推出的多道招牌菜餚如「一品佛跳牆」，嚴選鮑魚、北海道干貝、台灣土雞腿、黑豬肉及鬆軟芋頭等食材，慢火熬煮，湯清味美。「香煎嫩豬肝」將新鮮豬肝片成略帶厚度，再加入醬油、香油、米酒等調味入鍋油炸，外皮微酥，入口咀嚼時仍保鮮嫩，是考驗師傅掌握火候的一道招牌台菜。「魷魚螺肉蒜」為早期酒家菜的特色料理之一，湯料選用日本進口螺肉，搭配炸過的阿根廷魷魚條及豬腩排，以及香菇、冬季限定芹菜管、蒜苗及筍片，最後加入熬煮八小時以上的老母雞高湯，湯汁鮮濃香甜，層次豐富。
為在台灣重現川麻好味兒，陳永華精選多道菜色放入「台味遇川味兒」桌宴裡，當做開胃菜的「燒椒拌螺片」，靈魂「燒椒」是四川獨特的吃法，將新鮮的青紅辣椒用慢火煸香至焦，處理成微辣帶有焦香的燒椒醬，拌入鮮脆的螺片，唇齒留香。「酸湯和牛片」另人聯想最近火紅的酸菜魚，這道菜的靈魂酸湯，以慢火熬製的雞高湯裡加入南瓜、泡酸菜，酸香濃郁的風味出來後繼續加入野山椒和黃燈籠辣椒，使得金湯中增加一絲辣味，整體口感層次分明。再搭配上等鮮嫩的和牛，出鍋時加入辣椒，用極致的溫度充分激發風味，熱氣騰騰，酸爽過癮。
「台味遇川味兒」桌宴中的「麻婆波龍蝦」，將麻婆豆腐與鮮甜彈牙的波士頓龍蝦肉結合，以小杯盛裝，香辣口感令人想配碗白飯。「米香辣小麵」則是復刻重慶人的早餐「重慶小麵」，餐點主角為佐麵醬料，十幾種醬料有辣油香、花生粒香、花椒、蔥花等濃郁香氣。桌宴的甜點，結合「米香」台菜冬季限定的招牌「杏仁茶」，使用杏仁片與花生仁磨成漿，香濃溫潤，搭配重慶特色甜點「糍粑」，主食材為糯米，以油炸方式呈現，起鍋後撒上花生粉上桌，入口前沾上黑糖漿搭配更美味。
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