台股高股息ETF今年掀起旋風，挾高配息與股價漲幅亮眼，吸引投資人搶進。日前00915凱績優選高股息30，今年以來績效率先突破6成，引發市場關注。若觀察近1年報酬率，高股息ETF中有8檔都超越台股大盤，讓存股族開心數錢。
高股息ETF近1年報酬率打敗大盤者，包括00915凱績優選高股息30 59.6%、00918大華優利高填息30 54.5%、0056元大高股息49.9%、00919群益台灣精選高息46.4%、00713元大台灣高息低波43.6%、00900富邦特選高股息30 39.8%、00878國泰永續高股息37.1%、00731復華富時高息低波31.1%。
此外，首檔月配息大受歡迎的00929復華台灣科技優息，上市僅半年多，自6月9日掛牌以來至昨天收盤，含息報酬率也高達3成。
00915經理人顏良宇表示，美國聯準會轉趨鴿派，市場預期明年可望降息，有利股市表現，特別是高殖利率股將吸引資金流入，加上年底作帳與作夢行情、明年初總統大選，正面看待年底前指數表現、以及具高殖利率因子的個股。
展望2024年，顏良宇表示，雖然台股評價要再大幅向上的難度較高，惟產業正面訊息多，整體台股明後年的企業獲利，年增率估有接近20％水準。明年台股走勢可望由實質企業獲利帶動，走出一波「慢牛」行情，具分散持股、精選高品質、高股息、低波動的ETF，將是因應市場資金快速輪動的投資良方，除息後可望享受買進甜蜜價好時機。
00919經理人謝明志表示，根據歷史經驗，12月易漲難跌，主因產業旺季加上集團作帳行情，企業財報表現良好獲利展望佳，加上今年有選舉行情支撐，預估消化短線過熱的指標後，指數仍可維持強勢格局。產業發展趨勢及公司基本面仍是關鍵，選股方向以2024年獲利動能強勁、且目前評價水準偏低者為主。
※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
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