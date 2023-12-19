【時報記者任珮云台北報導】台股ETF的受益人最新一周增加37499人，再度創下歷史新高，統計今年來增加182萬0010人，總受益人來到597萬6198人，逼近600萬人大關。
11月以來有多檔高股息ETF調整指數成分股，包括國泰永續高股息(00878)及老牌的元大高股息(0056)，光是這兩檔ETF資產規模就將近5000億元，規模之大讓市場一度擔憂今年以來表現最好AI相關標的，將因指數調整而被刪除，造成股價出現大幅度的波動，不過從近期台股表現來看，儘管換股確實有造成大盤類股表現輪動，但以AI為首的相關科技股表現仍是相對較佳，關鍵還是在於長線成長的趨勢，市場積極尋找明年高成長性的產業，而AI依然是首選。
野村投信投資策略部副總經理張繼文指出，野村臺灣創新科技50ETF(00935)自11月掛牌以來總規模從成立時的新台幣10億元快速成長到34億，成為台灣56檔股票型ETF中成長最快速者；從已發行受益權單位總數來看，從71,004個單位數快速成長至202,504個，成長幅度185%，同樣位居所有股票ETF之冠。
野村臺灣創新科技50 ETF經理人林怡君表示，展望2024年，AI產業的焦點除了持續出貨的AI伺服器之外，由於PC及手機需求將有機會上升，AI NB/PC將是市場矚目的新焦點，其中半導體業的IC設計是觀察重點，00935成分股中的聯發科(2454)、瑞昱(2379)等均是受惠之台廠供應鏈。其他像是散熱的奇鋐(3017)、矽智財的力旺(3529)，同樣能因AI需求成長而受惠。
群益台灣精選高息ETF(00919)基金經理人謝明志表示，美國聯準會12月幾乎已確立貨幣政策轉向，隨著美國經濟進入溫和成長的軟著陸，2024年將進入降息循環，而歐央根據現有的經濟數據，2024年進入降息也指日可待。在兩大央行可望在貨幣上游緊縮轉為寬鬆下，預期對股市評價的回升具正面效益。台股在信心回籠之下，推升指數走高，並一度突破年內高點。考量時序將進入年底財報空窗，評價回升有利成長股表現，企業獲利也將回到成長軌道，指數可望維持多頭格局往上態勢。近一周00919的總受益人數來到36萬3136人歷史新高人數，而規模也突破800億大關，00919在受益人與規模排名雙雙晉升為第五大台股ETF。
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