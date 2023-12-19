在經歷數周地震後，當地時間18日深夜，冰島西南端雷克雅內斯半島（Reykjanes peninsula）上的火山終於噴發，火山熔岩不斷湧出，將夜空染成一片橘紅色，當局指出，火山裂縫長約3.5公里，由於裂縫就位在一座發電廠附近，專家表示，正在考慮「最糟狀況」。

綜合英國廣播公司（BBC）、《紐約時報》（New York Times）報導，冰島氣象局（Icelandic Meteorological Office）指出，雷克雅內斯半島的火山於當地時間18日深夜10時17分開始噴發，當地偵測到一系列地震活動一小時後，熔岩就從火山噴發。

冰島雷克雅內斯半島（Reykjanes peninsula）上的火山18日深夜噴發，火山裂縫長達3.5公里。（圖／路透社、冰島民間保護署）

冰島氣象局表示，火山位在漁港格林達維克（Grindavik）東北方4公里處，火山裂縫一共長約3.5公里，岩漿以每秒100至200立方公尺的速度流動。

WATCH: Volcano erupts in Iceland, lava shooting into the air from fissure extending 2.5 miles (4 km) pic.twitter.com/M93QePO4wK — BNO News (@BNONews) December 19, 2023

冰島氣象局也指出，此次噴發比近年來雷克雅內斯半島上的其他火山爆發事件還要大，當地民防部門高官芮尼森（Vidir Reynisson）表示，岩漿似乎從一處火山大裂縫中向各方向流動。

冰島雷克雅內斯半島（Reykjanes peninsula）上的火山18日深夜噴發，火山熔岩將夜空染成橘紅色。（圖／路透社）

岩漿噴向高空，連42公里以外的首都雷克雅維克（Reykjavik）都看得見，當地居民描述，往格林達維克方向的半邊夜空都被染成橘紅色。

當局也出動直升機確認此次火山噴發的規模。

Footage from the air shown live on Visir Icelandic news captures the live volcanic eruption on the Reykjanes peninsula near #Grindavik, #Iceland right now this evening. #Volcano pic.twitter.com/wweiJSdIkb — WEATHER/ METEO WORLD (@StormchaserUKEU) December 18, 2023

Video from helicopter above fissure just broadcast in live news programme #Iceland #volcano pic.twitter.com/3SrH2mN3JK — Duncan (@shaksper) December 18, 2023

不過火山裂縫就位在斯瓦特森基（Svartsengi）地熱發電廠附近，對發電廠及格林達維克漁港構成風險，冰島大學（University of Iceland）火山學教授索達森（Thorvaldur Thordarson）表示「我們正在考慮最糟狀況」，他說此次噴發的規模看起來很大，而且距離主要基礎設施僅2公里。

自10月下旬以來，冰島已發生數千起地震，當局於11月宣布進入緊急狀態，並撤離格林達維克小鎮約4000名居民，火山附近著名的觀光勝地藍湖溫泉（Blue Lagoon）也關閉。