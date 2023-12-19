【時報-台北電】盤中焦點股：
1.長榮(2603)：紅海航道危機升溫，運價看漲，股價再創本波新高146.5元。
2.宏碁(2353)：宏碁遊戲成功孵化海外掛牌小虎，上半年賺贏去年一整年，三大法人近五日買超3.5萬張，彈升5%，挺進5個月高。
3.潤隆(1808)：下半年營運將進入獲利高峰期，帶動全年繳出佳績，開盤帶量跳上百元，創新天價。
4.保瑞(6472)：今轉上市，盤初衝高後遇壓，翻黑下跌約1.9%。
5.大聯大(3702)：從00900成分股中剔除，早盤開高走低，回測80元關口。
6.八貫(1342)：軍工題材護體，衝高大漲5%，挺進波段高。
7.台積電(2330)：台積電ADR上漲0.38%，開盤漲3元達588元再創本波新高，盤中壓回平盤有撐，但集中市場仍失守5日線支撐。
8.華邦電(2344)：產業景氣回溫，外資連兩天大買，隨台股下壓，股價下滑。
9.精確(3162)：訂單旺，Q4拚賺贏前三季，放量大漲半根停板，重返半年線。
10.光頡(3624)：擴產計畫拚明年重返成長軌道，今早續強上攻半根漲停板，創下逾5個月高點。
11.台郡(6269)：Q4迎全年營運高峰，修正結束股價回歸基本面，跳漲近3%跨過前高。
12.致茂(2360)：出貨增溫點亮Q4，12日向下跳空缺口收復後多方趁勢再攻，早盤漲幅達4%，蓄勢登月線。
13.廣達(2382)：英特爾催動AI PC，外資連3買相挺，帶量強彈3%。
14.茂達(6138)：受惠AI PC後市看旺，股價抗跌力守200元關卡。
15.恆大(1325)：防疫概念股買盤重啟，股價再拉第二根漲停。
16.大飲(1213)：「蘋果西打」產品恢復上架銷售，漲停慶祝。
17.全達(8068)：無畏外資昨轉賣超，稍早一度勁揚5%。
18.鈺創(5351)：強攻AI並打造新平台，但股價利多失靈反向下跌。
19.中鋼(2002)：18日三大法人賣超逾1.7萬張，春燕題材鈍化，攻高不成轉黑，暫守5日線上。
20.亞德客-KY(1590)：法人看好明年營收拚兩位數成長，買盤力挺護守千元大關。
21.士紙(1903)：外資翻空，衝高回落，力保五日線。
22.宏旭-KY(2243)：股價二次下探18.15元有撐，多方信心大增，強勢反彈3%，奪回月線、5日線。
23.亞諾法(4133)：受惠全新抗體計畫，吸引買盤搶進，股價勁揚逾6%。
24.華星光(4979)：CPO題材加持，股價逆揚。
25.寶雅(5904)：入選特選臺灣上市上櫃精選高息指數成分股，今早股價站穩盤上，相對大盤抗跌。
26.信驊(5274)：持續擴大伺服器管理晶片（BMC）應用領域，明年看旺，股價回落3000元之下，仍相對千金股抗跌。
27.日月光投控(3711)：產能回暖，明年營運好風光，股價回探5日線仍高檔整理。
28.世芯-KY(3661)：股王股價開低續向下，上檔5日線反壓大。（編輯：沈培華）
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