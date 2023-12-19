【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】消息面：

●《金融時報》報導，克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特（Loretta Mester）表示，金融市場在降息的時間點與程度方面「有點超過央行」。她表示，儘管目前市場這麼認為，但下一階段不是何時減息，而是我們需要讓貨幣政策保持限制性多長時間，以確保通膨率持續、及時回落2%。市場有點超前，他們直接跳到結尾，也就是我們將迅速正常化，但我並沒有看到這點。

●芝加哥聯準銀行總裁古爾斯比（Austan Goolsbee）周一受訪時表示，市場對於聯準會上周會議結果的反應不完全理性，可能誤解了央行釋出的訊息。聯準會並未預先承諾很快就會降息，且市場目前臆測的降息幅度已經超出聯準會預測，他並強調聯準會不應該基於預期中的市場反應來採取行動。

●舊金山聯準銀行總裁戴利（Mary Daly）接受《華爾街日報》訪問時表示，明年降息是合適的做法，可以在通膨下降之際保持名義利率穩定，進而防止經通膨調整後的實質利率上揚、導致「過度緊縮」的風險升高。

●根據世銀在官網發布的最新報告，該組織預期全球主要國家的通膨將在未來數個月同步下滑，而其通膨仍超出央行目標的情況可能持續到明年。直至需求與就業進一步放緩，主要國家的通膨才會回落至其央行設定的目標。

●美國15名共和黨籍國會議員以國家安全為由，要求國防部阻止中國無人機巨頭大疆取得美國零組件出口許可。這些國會議員在致國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）的信中表示，最近拆解一架大疆無人機後發現內含美國製造的零組件，這顯示美國政府批准了對大疆的出口許可，美國的對手正在使用內含美國尖端技術的大疆無人機，這將損害美國的國家安全利益，國防部應該阻止此事發生。美國商務部以參與對中國維吾爾少數民族的迫害及協助中國軍方為由，在2020年12月將全球最大無人機製造商大疆列入出口管制清單。

●市場觀望本周發布的重要經濟數據，周一美元走軟，金價小漲。紐約2月期金收漲4.8美元或0.24%，報每盎司2040.5美元。現貨金收漲0.37%，報2027.26美元。美元指數跌0.17%，報102.377。

●葉門胡塞（Houthi）武裝組織頻頻攻擊行經紅海的船隻，迫使越來越多航運公司改道，以及俄羅斯進一步調降原油產量，周一紐約期油收漲1.46%，報每桶72.47美元，盤中一度急升近4%，報每桶74.26美元。布蘭特期油上漲1.83%，收在每桶77.95美元。