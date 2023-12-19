【時報-台北電】台北股市集中市場10:00，加權指數17552.74點，跌99.29點；總計105家漲、816家跌、84家持平；委買34419392張、委賣20387495張；總成交值1277.99億元。

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