【時報記者郭鴻慧台北報導】生技股王保瑞(6472)今(19)日轉上市，公司在2017年IPO時營收新台幣3.6億，市值12億，2022年營收已突破百億大關，若以昨(18)日的收盤價678元計算，市值已達新台幣686億。今日股價開高後，賣壓湧出，盤中跌幅約2.3%。

保瑞董事長盛保熙表示，這幾年保瑞除了專注本業外，持續透過策略性併購，加速擴大營運規模，這也使得公司市值在短短7年內成長超過50倍。保瑞2022年度EPS 18.52元，今年起併入安成整年獲利，加上原本CDMO代工業務也有穩定成長，前3季EPS已達24.63元，今年獲利可望持續攀上高峰。

保瑞在CDMO藥品代工部分表現出色外，在代理銷售部分表現也很突出，已取得全球腦神經專科製藥大廠Lundbeck旗下多項包含治療憂鬱症、思覺失調症等腦神經疾病用藥台灣市場經銷權，明年1月1日起正式由保瑞集團獨家代理銷售在台灣深耕多年醫院、診所及藥局等通路。

另外，保瑞今年12月中宣布取得日本大廠-(鹽)野義保健所有保健食品與OTC系列授權台灣市場全線獨家代理銷售，更是在在地證明了集團在台灣市場的銷售能力，受到國際大廠信賴的客戶服務。

保瑞持續優化美國市場的產品組合，今年第二季的集團合併毛利一舉由原本第一季近40%，大幅提升至55%，同步改善了資金運用效率，使得集團有更多資源用於自身投資或外部併購可見；而第三季併購取得的6項美國品牌藥產品，更是另一項產品組合與銷售渠道的多元化拓展。

保瑞旗下的安成學名藥與品牌藥在美國市場有相當穩定發展，保瑞聯邦與晨暉的業務亦可望隨著新品陸續上市而有更強的營運動能。