冰島氣象局表示，經過數週來的劇烈地震活動後，冰島西南部一座火山今天噴發。

路透社報導，由於擔心冰島西南端的雷克雅內斯半島（Reykjanes peninsula）上火山大爆發，有關當局已將漁村格林達維克（Grindavik）近4000名居民撤離，並關閉附近藍潟湖（Blue Lagoon）地熱溫泉。

路透社的影像和直播顯示，熔岩像噴泉一樣從地面裂縫噴湧而出，熔岩亮黃帶橘的色彩與黑暗夜空形成鮮明對比。

不遠的首都雷克雅維克（Reykjavik）國際機場仍舊開放。機場方面在官網表示，「目前，基夫拉維克機場（Keflavík Airport）的起降航班沒有受到干擾」。

當局先前說，雷克雅內斯半島上杳無人煙的區域近年來有幾次爆發，但當前的噴發據信對格林達維克構成立即性威脅。

雷克雅內斯半島是首都雷克雅維克西南方的火山與地震活動熱點。2021年3月，法格拉達爾火山（Fagradalsfjall volcano）系統一條長約500公尺到750公尺的地面裂縫出現壯觀的熔岩噴泉。