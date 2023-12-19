中國駐法大使館再度與媒體槓上，使館今天發聲明指責費加洛報日前關於北京在南海騷擾行徑的報導「顛倒黑白」。此外，也不滿法媒將台灣與中國地圖標示不同顏色，「公然把台灣列為國家」。

費加洛報（Le Figaro）14日刊登國防記者巴霍特（Nicolas Barotte）以「北京在南海變本加厲」為題的報導，內容引發中國不滿。原因除了中國再度主張擁有南海島礁主權外，也因報導繪製的地圖將台灣和中國標記為不同顏色，惹怒中方。

文章指出，在西方目光聚焦俄烏戰爭與以哈衝突之際，中國在自認的影響力區域內持續增加施壓，南海即為競爭的戰場之一。

費加洛報引述不具名歐洲外交官表示，「中國反抗該區域的航行自由，利用所有手段來推動擴張主義，透過採取某種形式的騷擾」。

巴霍特寫道，中國巡防與海警上週和菲律賓海軍在充滿爭議的南沙群島（Spratly Island）發生碰撞。巴霍特寫到，「在這些小型環礁周邊，北京不顧國際法與2016年的國際仲裁宣示主權，衝突事件使菲律賓陷入困境。

文章指出，中國海警9日上午在黃岩島附近海域向菲方赴仁愛暗沙補給的2艘船隻及海巡隊巡邏艇發射高壓水柱，導致一艘補給船嚴重受損，另一艘補給船則遭中國海警船撞擊。北京則反斥菲方與美國造成緊張。

費加洛報寫道，過去幾個月來，南海緊張局勢升溫，面對北京軍力的展現，不僅美國加強與菲律賓盟友的關係，澳洲和日本也相繼強化與菲律賓的軍事和通訊合作。

五角大廈去年10月公布的「中國強權」報告指出，2022年間，中國在爭議海域部署大量海軍、海巡以及民船；北京根據所謂的「九段線」，作為其主張的影響力區域。

費加洛報指出，南沙群島為重要水路，對台灣、日本都極其重要。

為了讓法國讀者了解相對位置，費加洛報製作南海地圖，標誌出菲律賓、中國南部與台灣的地理位置，其中台灣和中國在地圖中的顏色並不相同，此舉惹惱了中國駐法大使館。

中國大使館在今天的聲明中抗議，「費加洛報隨文配發的地圖公然把台灣列為國家。眾所周知，台灣從來就不是一個國家，而是中國不可分割的一部分。這是國際關係基本準則和國際社會普遍共識」。

大使館稱，法國政府在1994年中法聯合公報中「承認中華人民共和國政府是中國的唯一合法政府」，因此「台灣是中國領土不可分割的一部分」，並「希望」費加洛報作為主流媒體，「切實尊重中國國家主權和領土完整，恪守新聞職業道德」。

中國駐法大使館批評，報導「妄議中國在南海問題上的立場，所述很多情況與事實不符甚至顛倒黑白，嚴重誤導讀者」，同時暗指費加洛報引述歐洲外交人士所言無憑無據。

中國使館指稱，「菲方提起海洋仲裁案本身違反了國家同意原則... 仲裁庭所作裁決是非法、無效的，沒有任何拘束力」。

中方表示，「仁愛礁是中國南沙群島的重要組成部分，得到國際社會的廣泛承認。菲律賓領土範圍是由一系列國際條約構成的，仁愛礁不在菲方領土範圍內」。

費加洛報與巴霍特本人目前對中國駐法大使館的指控沒有任何公開回覆。