巴西里約熱內盧聯邦大學環境衛星應用實驗室數據指出，今年以來，大沼澤（Pantanal）有112萬4825公頃面積被燒毀，但僅靠降雨並不足以保護生物群系免受火災侵害。

位於巴西中西部的大沼澤是地球上最重要的生物多樣性搖籃之一，面積超過15萬平方公里，是世界上最大的洪泛平原，被聯合國教科文組織在2000年代授予「生物圈保護區」的稱號，並將其列為世界遺產。

馬托格羅索聯邦大學（UFMT）環境物理學研究生課程教授庫拉多（Leone Curado）指出，大沼澤周圍環繞著農牧場，那裡的人習慣砍伐及焚燒林地上的植物，以獲 取更多土地供種植及放牧，導致當地火災風險增加。

每年7月至10月是巴西旱季，為火災創造有利條件，從11月開始，隨著雨季到來，火災呈減少趨勢。但今年的降雨比往年反常，11月只記錄預期量的一半。

根據巴西太空署（INPE）的數據，這樣的結果導致11月大沼澤發生4134起火災，為去年同期201起的20.5倍。

馬托格羅索聯邦大學生物學教授席瓦（Romildo da Silva）將大沼澤降雨量反常歸因於聖嬰現象（El Niño），引發大氣環流模式變化，使大沼澤所在的巴西中部地區空氣更乾燥，影響降雨和雨量分布，再加上強烈熱浪，更利於火勢蔓延。

研究大沼澤已經40年的席瓦評估指出，大沼澤最大的問題是缺乏預防，進入大沼澤的公路兩旁沒有建立防火帶，也沒有組建訓練有素的消防隊在大沼澤行動，沒有準備，就無法減輕火災危害環境和人類。

庫拉多表示，僅靠降雨不足以解決大沼澤的火災問題，必須提高對火災的防範意識和控制，否則即使有大量降雨，還是難擋類似情況一再重演。

馬托格羅索聯邦大學一些有關氣候變化的研究顯示大沼澤地區的雨季正在縮短，從一般4個月變成3個月，這意味當地在一年中的大部分時間更容易發生火災。

庫拉多表示，溫室氣體排放加上聖嬰現象導致包括大沼澤在內的地球各地溫度升高，令人擔憂全球暖化一旦達到不可逆轉的程度將對地球生態系統產生災難性影響。