北韓官方媒體今天報導，領導人金正恩昨天親自視察了國內威力最強大的固體燃料洲際彈道飛彈（ICBM）「火星-18型」（Hwasong-18）「發射演習」。

根據法新社消息，北韓中央通信社（KCNA）提到昨天飛彈試射時表示：「洲際彈道飛彈『火星-18型』發射演習是一項重大軍事行動，目的是向敵人清楚展現朝鮮民主主義人民共和國（DPRK，北韓正式國名）核戰略部隊壓倒性的反制意志，以及無比強大的力量。」

北韓中央通信社報導說，金正恩在現場視察這枚洲際彈道飛彈的發射，並說飛彈上升高度達到6518公里，飛行距離為1002公里，精準落在目標水域。

報導還說，金正恩表示這場發射行動是向「敵對勢力傳達明確的信號」，對方一整年來對北韓「不斷煽動魯莽的軍事對抗狂熱」。

這是北韓繼4月和7月後第3度試射固體燃料洲際彈道飛彈，分析家認為這表示北韓持續努力精進技術。

據路透社報導，南韓和日本昨天表示，北韓已試射一枚洲際彈道飛彈，射程可能涵蓋美國全境。北韓先前譴責美國耀武揚威之舉是「戰爭」預演，包括派遣航空母艦和核動力潛艦抵達南韓。

南韓指出，這枚飛彈是固體燃料火星-18型洲際彈道飛彈。飛彈以急劇升空的軌道飛行，最終降落在日本北海道西方海域。

北韓官媒釋出了據稱是這次試射的相關照片，顯示這枚飛彈從一片白皚皚的田野發射升空，後方拖著一道濃煙。