【時報-台北電】蔚來宣布與阿布達比投資機構CYVN Holdings簽訂新一輪股份認購協議，CYVN Holdings將透過其附屬公司CYVN Investments以現金形式向蔚來進行總計約22億美元的戰略投資。

此次投資完成後，蔚來和CYVN將繼續共同在國際市場上進行策略和技術合作。

今年7月，CYVN曾透過定向增發新股和老股轉讓的方式，對蔚來完成總計約11億美元的戰略投資。（編輯：張嘉倚）