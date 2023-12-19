【時報-台北電】蔚來宣布與阿布達比投資機構CYVN Holdings簽訂新一輪股份認購協議，CYVN Holdings將透過其附屬公司CYVN Investments以現金形式向蔚來進行總計約22億美元的戰略投資。
此次投資完成後，蔚來和CYVN將繼續共同在國際市場上進行策略和技術合作。
今年7月，CYVN曾透過定向增發新股和老股轉讓的方式，對蔚來完成總計約11億美元的戰略投資。（編輯：張嘉倚）
【時報-台北電】蔚來宣布與阿布達比投資機構CYVN Holdings簽訂新一輪股份認購協議，CYVN Holdings將透過其附屬公司CYVN Investments以現金形式向蔚來進行總計約22億美元的戰略投資。
此次投資完成後，蔚來和CYVN將繼續共同在國際市場上進行策略和技術合作。
今年7月，CYVN曾透過定向增發新股和老股轉讓的方式，對蔚來完成總計約11億美元的戰略投資。（編輯：張嘉倚）
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