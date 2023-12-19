【時報-台北電】交易清淡，周一大阪期膠轉跌逾1%；由於消費出現疲軟跡象，市場普遍預期日本央行將維持超寬鬆政策，分析師表示，投資人正在關注日本央行的政策，以評估日圓的未來走勢，故連帶令膠市交易清淡，終場大阪期膠價轉跌逾1%；其中大阪交易所OSE橡膠5月期貨跌1.1%，報每公斤235.5日圓；新加坡交易所SICOM橡膠1月期貨漲0.4%，報每公斤145.00美分；上海交易所SHFE橡膠5月期貨漲0.6%，收於每噸13605元人民幣。

亞洲現貨市場，受益於原油價格上漲以及林吉特兌美元走軟的支撐；其中泰國橡膠RSS-3曼谷FOB漲0..02%，報每公斤60.42泰銖；馬來西亞橡膠SMR5L號吉隆玻FOB漲0.3%，現貨價每公斤149.10美分。(編輯：王聖為)(商品行情網)

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