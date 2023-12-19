【時報-台北電】運價承壓，周一BDI指數續跌2.6%；因巴西航線相對安靜，且最大消費國中國採取更多刺激措施的希望減弱，致多運輸鐵礦石之海岬型船運價減少超過1450美元，加上巴拿馬型船市場活躍度不高，終場波羅的海乾散貨BDI指數續跌2.6%。

其中波羅的海乾散裝綜合指數(BDI)下跌60點，收2288點，跌幅2.6%；海岬型運費指數(BCI)下跌177點，收3936點，跌幅4.3%；其平均日租金為每艘32639美元，減少1468美元。

巴拿馬極限型運費指數(BPI)上漲6點，收作1906點，漲幅0.3%，其平均日租金為每艘17155美元，增加59美元；超輕便極限型運費指數(BSI)下跌7點，收作1419點，跌幅0.5%。(編輯：王聖為)(商品行情網)