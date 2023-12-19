【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】美股分析：

●高盛上修對美股的預測，最新預估標普500指數明年將改寫歷史新高，到明年底上看5,100點，較其11月中旬所預估的4700點調升近9%。高盛表示，聯準會在上周會議意外轉向鴿派、消費者通膨持續降溫以及實質利率下滑等因素有利美股表現。此外，與2023年由「7巨頭」帶動美股走高的盤勢不同，明年美股料將由周期股領軍。

在聯準會釋出意外「鴿派」的訊息後，華爾街大行紛紛將該央行首次降息的預測時間提前，高盛最新預期聯準會可能提前在2024年第一季開始降息，並在3月、5月和6月連續降息3次，各降息25個基點，此後每季降息一次。摩根大通將聯準會首度降息的預測從7月提前到6月，並預估到2024年底其基準利率將調降125個基點。巴克萊銀行也預期聯準會將在明年6月開始放寬政策，此後每兩次會議再降息一次，共再降息2次。此前該投銀預期明年只會在12月降息一次。

●U.S.Bank Wealth Management投資策略師Tom Hainlin表示，市場正朝著聯準會明年開始降息的方向走。無論是通膨、消費者支出還是勞動力市場，經濟數據都沒有惡化得太快，也沒有過熱，所以「金髮女孩」（Goldilocks，形容形勢或事物恰到好處）的情景將繼續上演。Hainlin在談到降息時表示，投資人對於明年降息5到6次的押注與聯準會點陣圖所顯示的3次仍有出入。市場預期仍然跑在聯準會前頭，這似乎意味著降息多少次並不重要，反正就是會降息。

●U.S.Bank Wealth Management首席股票策略師Terry Sandven表示，這是我們本月大部分時間所見的延續，也就是通膨似乎正在下降、利率正在走低，而企業業績已經回穩，這對股市有利。然而隨著新的一年即將到來，未來仍有一些擔憂，例如目前的業績預測太高，因此可能有轉弱之虞。除了估值已經偏高之外，企業業績可能承壓的前景，也削弱了我們謹慎樂觀的預期。在新的一年裡，我們認為牛市與熊市之間的角力仍然「勢均力敵」。