美國晶圓代工大廠格羅方德（GlobalFoundries，又譯格芯）2016年對外宣布將在成都建造12吋晶圓廠，但建造不久就停工以爛尾結束，2018年底格羅方德成都專案正式擱置。近日則傳出確定由華虹集團接手，並獲得中國大基金二期入股，金額達人民幣36億元（約160億元新台幣）。

綜合陸媒報導，原格羅方德成都晶圓廠大門口，目前已換成「華虹成都」招牌。根據最新報導，中國大基金二期近日已入股華虹成都，入股金額人民幣36億元，其持有註冊資本的約15.79%。

而華虹成都公司獲得在中國大基金二期入股後，註冊資本由原先1億元人民幣增加至228億元人民幣（約新台幣1015億元）。

值得關注的是，大基金二期也對華虹系再度進行加碼投資，華虹成都母公司華力微近日新增中國大基金二期爲股東，持有註冊資本約10.24%。

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