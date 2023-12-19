奇景光電熱身CES 2024，領先業界再發布一系列搭載於主流 LCD 筆記型電腦之In-Cell Touch TDDI HX83132，以及搭載於高階 AMOLED 筆記型電腦的On-cell Touch IC HX85200。
奇景光電指出，In-cell TDDI 已被證明成為主流技術，因為整合尖端顯示和觸控功能，簡化觸控模組供應鏈，為廠商提供成本優勢。奇景在In-cell TDDI 技術方面取得卓越的成就，提供業界最全面的 TDDI 解決方案。憑藉多年的 In-cell TDDI出貨實績，奇景已將 TDDI 應用，從手機擴展到平板電腦和汽車，現在更進一步地應用於筆記型電腦。
HX83132，為一項尖端的 In-cell TDDI 技術，用於當前主流 LCD 筆記型電腦，不僅在大尺寸、高解析度、低功耗和窄邊框的功能方面有明顯進展，而且提供精準的觸控及感知靈敏度，支援出色的主動筆手寫功能，滿足筆電流暢人機界面的需求，同時大幅提高用戶體驗和工作效率。
在即將到來的 CES 2024中，奇景將展示一款配備HX83132 TDDI 的TFT LCD 面板筆記型電腦，其中的 In-cell 觸控功能以及領先的主動筆技術，完美符合新世代筆記型電腦的需求。
由於AMOLED顯示面板支援更輕薄、高亮度、高對比及廣色域顯示特性，在筆電應用上，尤其是高階筆記型電腦，OLED 採用率逐漸提高。奇景光電的 OLED 解決方案，包括AMOLED TCON 和驅動IC，已量產用於一系列車用面板、平板電腦與筆記型電腦。
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