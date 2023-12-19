投資理財達人艾蜜莉昨（19）日發文分享，一位朋友今年初以漂亮的成本價買進建鼎，聽信網友分析賣在140幾元，如今看到健鼎漲破200元，讓那名朋友相當不平；艾蜜莉建議，買股票前最好先訂好獲利要賺多少，否則受他人「目標價」影響，賣出時不論股價漲跌都會不開心；另外，朋友猶豫買回健鼎，艾蜜莉也以2個理由勸她再多等等看，別衝動。

◎以下為「艾蜜莉-自由之路」粉專原文：

今天氣候回暖一些了，趁著工作告一段落，中午和幾位朋友在咖啡廳用餐+喝下午茶，不知道從什麼時候開始，我們的閒聊一定都免不了一場股票討論大會。

有一位朋友，她今年初跟著老公買了健鼎，當時買的成本很漂亮，抱著大概半年，看到網路上有大大分析的很透徹，說漲到15x元就差不多了，所以她賣在14x元，只是看到這幾個月漲到200元以上，心理很嘔！其實至少也有賺了30%、40%，我覺得還不錯啦，不過她都氣到直接把那位網友封鎖了…

獲利要多少還是自己擬定最好，聽從別人的分析且遵循他制定出來所謂的「目標價」，心中就會牢記這個價格並以它作為錨點，（以前有說過的定錨效應）一旦定下錨點，賣的比這個價格高或低都不會開心，賣的低會覺得自己少賺，那就算賣的比錨點多，未來股價要是漲得更高，可能就會像我朋友一樣。

畢竟以後發生的任何變數沒有人知道，最後要面對損益的還是自己，更差的狀況是股價反向下跌，又會因為每個人的成本不一樣，策略也不同，可能他還是賺錢的，但自己已經賠錢了，甚至造成心情和生活上的壓力。

一直以來，獨立思考、執行分批買賣都是我覺得最好的方式，雖然可能沒辦法一次到位，但一方面在買進能夠達到分散風險的目的，一方面在賣出也可以盡量參與到後面行情，這種方式沒辦法讓賺到最多的錢，但是能讓我的損益穩定、內心平靜就很夠了。

最後我們也有聊了一下健鼎，其實會提到這檔股票，是因為我朋友看到它今年Q3的單季EPS創歷史高，而且前三季的獲利還是同業中冠軍，在猶豫要不要買回來？

從近況來看，健鼎前陣子越南的投資案已經確定了，為了就近服務客戶要在越南設立公司，擬現金增資3000萬美元因應客戶需求，而且健鼎除了記憶體用板還有伺服器、車用的業務也慢慢回溫，只是充滿利多的情況再加上貴貴的價格，我勸她再多等等看，不要衝動買股票才好。

※本文獲得「艾蜜莉-自由之路」授權，文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。