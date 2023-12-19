【時報記者任珮云台北報導】亞馬遜（Amazon）旗下Amazon Web Services（AWS）與Riot Games於AWS re:Invent全球盛會上宣布Riot Games執行多年的全球資料中心關閉專案已進入到最後階段，並將於2024年初全部完成。透過這一項專案，Riot Games將讓伺服器更接近其遊戲玩家，這些廣受歡迎的遊戲包括《英雄聯盟》（League of Legends）、《特戰英豪》（VALORANT）、《英雄聯盟：激鬥峽谷》（League of Legends: Wild Rift）、《聯盟戰棋》（Teamfight Tactics）和《符文大地傳說》（Legends of Runeterra）。

自2017年開始，Riot Games決定開始關閉實體資料中心，並全面向AWS遷移。此後，已有14個資料中心相繼關閉，包括上個月剛關閉的拉斯維加斯和智利資料中心，Riot Games也計畫在未來幾個月陸續關閉在巴西和土耳其的資料中心。除了作為Riot Games的官方雲端服務供應商，AWS還是該公司官方雲端人工智慧（Cloud Artificial Intelligence）、雲端機器學習（Cloud Machine Learning）和雲端深度學習（Cloud Deep Learning）服務提供者。

Riot Games在規劃公司未來的發展道路並繼續探索為玩家提供電視節目、音樂和電競廣播等創新服務的過程中，鼓勵團隊採用「雲端優先」的思維方式。Riot Games全球基礎設施與營運總監Brent Rich表示：「過去，在面臨極限或挑戰時，我們的第一反應是我可以做得更好；而現在我們會先跟AWS交流一下，看看他們能為我們提供哪些幫助。」

Riot Games技術負責人、《英雄聯盟》資深軟體工程師David Press表示：我們需要更大的彈性來調整容量。如果是利用本地的基礎設施，我們通常需要花幾個月的時間來計畫，這迫使專案沿用瀑布模型，但我們希望能夠更加敏捷。於是，Riot Games開始探索將雲端作為資料中心的延伸，希望可以簡化營運並提高效率，從而實現更快速地反覆運算並以自動化的方式負載測試。為了實現這一目標，Brent Rich和團隊開始與AWS合作並制定了一項行動計畫。