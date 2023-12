【時報記者任珮云台北報導】亞馬遜(Amazon)旗下Amazon Web Services(AWS)與Riot Games於AWS re:Invent全球盛會上宣布Riot Games執行多年的全球資料中心關閉專案已進入到最後階段,並將於2024年初全部完成。透過這一項專案,Riot Games將讓伺服器更接近其遊戲玩家,這些廣受歡迎的遊戲包括《英雄聯盟》(League of Legends)、《特戰英豪》(VALORANT)、《英雄聯盟:激鬥峽谷》(League of Legends: Wild Rift)、《聯盟戰棋》(Teamfight Tactics)和《符文大地傳說》(Legends of Runeterra)。

自2017年開始,Riot Games決定開始關閉實體資料中心,並全面向AWS遷移。此後,已有14個資料中心相繼關閉,包括上個月剛關閉的拉斯維加斯和智利資料中心,Riot Games也計畫在未來幾個月陸續關閉在巴西和土耳其的資料中心。除了作為Riot Games的官方雲端服務供應商,AWS還是該公司官方雲端人工智慧(Cloud Artificial Intelligence)、雲端機器學習(Cloud Machine Learning)和雲端深度學習(Cloud Deep Learning)服務提供者。

Riot Games在規劃公司未來的發展道路並繼續探索為玩家提供電視節目、音樂和電競廣播等創新服務的過程中,鼓勵團隊採用「雲端優先」的思維方式。Riot Games全球基礎設施與營運總監Brent Rich表示:「過去,在面臨極限或挑戰時,我們的第一反應是我可以做得更好;而現在我們會先跟AWS交流一下,看看他們能為我們提供哪些幫助。」

Riot Games技術負責人、《英雄聯盟》資深軟體工程師David Press表示:我們需要更大的彈性來調整容量。如果是利用本地的基礎設施,我們通常需要花幾個月的時間來計畫,這迫使專案沿用瀑布模型,但我們希望能夠更加敏捷。於是,Riot Games開始探索將雲端作為資料中心的延伸,希望可以簡化營運並提高效率,從而實現更快速地反覆運算並以自動化的方式負載測試。為了實現這一目標,Brent Rich和團隊開始與AWS合作並制定了一項行動計畫。