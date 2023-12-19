【時報-台北電】周一芝加哥穀物期貨漲跌互見，其中大豆期貨收高，收復早盤跌幅，因美國出口需求良好，且阿根廷新政府表示將提高全球豆製品供應商的豆粉和豆油出口稅，另外，來自布宜諾斯艾利斯的消息 ，可能有利於美國豆製品出口，這足以抵消南美洲近期降雨緩和受乾旱影響帶來的壓力，玉米和小麥期貨因技術性拋售而下跌。
分析師指出，因出口需求良好和預期阿根廷將上調出口稅，令大豆期貨市場震盪收高，盤中豆油和豆粕同步上漲；阿根廷政府週一表示，該國正尋求提高穀物出口稅，以幫助阿根廷走出20年來最嚴重的經濟危機，預計將豆油和豆粕的出口稅有目前的31%至33%。
終場3月小麥跌12.25美分，報617美分，3月玉米跌6美分，報477美分，1月大豆漲11.25美分，報1327美分，1月黃豆油漲0.65美分，報50.64美分，1月黃豆粉漲7.2美元，報412.8美元。（編輯：倪淑茹）(商品行情網）
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